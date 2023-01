Ratownicy GOPR w nowy rok pomagali turystom z Czech zejść ze Śnieżki. Na szczycie wieje wiatr z prędkością 120 km/h

Ratownicy GOPR do akcji wyruszyli 1 stycznia 2023 roku, po godz. 3.00, tuż po otrzymaniu zgłoszenia. Pomocy, potrzebowali turyści z Czech, usiłujący zejść ze szczytu Śnieżki. Niestety, nie byli przygotowani na tak trudne warunki. Na szczycie wiatr wiał z prędkością 120 km/h. Turyści poprosili o pomoc.

Pięciu ratownikom w Karkonoskiej Grupy GOPR udało się dotrzeć do turystów o godz. 5. 00 rano. Kobieta i mężczyzna byli wychłodzeni. Wybrali się w góry bez czapek i rękawiczek. Nie mieli sportowej, chroniącej przed wiatrem kurtek. Ratownicy sprowadzili turystów na dół przy pomocy lin. Następnie Czesi zostali przewiezieni do stacji GOPR w Jeleniej Górze. Akcja trwała pięć godzin.