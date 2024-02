Rekrutacja do miejskich przedszkoli w Jeleniej Górze ruszy w marcu. Gdzie aplikować, kto ma pierwszeństwo, ile jest miejsc dla dzieci?

W jakim wieku możesz zapisać dziecko do przedszkola?

Rekrutacja elektroniczna do miejskich przedszkoli. Jak to działa?

Rekrutacja do przedszkoli w Jeleniej Górze Rekrutacja odbywać się będzie tylko elektronicznie.

Do Publicznego Przedszkola „Promyczek” w Jeleniej Górze przy ul. Kolberga 5 rekrutacja odbywa się tradycyjnie papierowo. Osoby zainteresowane zgłoszeniem dziecka do tego przedszkola, w celu złożenia aplikacji powinny zgłosić się bezpośrednio do placówki.