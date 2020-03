Rekrutacja do przedszkoli i szkół rozpoczęta! Zapisz swoją pociechę!

W tym naborze obowiązują kryteria przyjęcia, za które przyznawane są punkty. To m.in. miejsce zamieszkania, wielodzietność rodziny, fakt, że rodzice pracują, niepełnosprawność rodzica itd. Im więcej kandydat uzyska punktów, tym większe szanse, że zostanie przyjęty do wybranego przedszkola.

Szczegółowy regulamin przyjęć do szkół podstawowych znaleźć można TUTAJ

Rekrutacja potrwa do 20 marca do godz. 13.00. Jeżeli ktoś nie dostanie się do przedszkola bądź szkoły pierwszego wyboru, może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która zostanie przeprowadzona w okresie od 4 do 11 maja (przedszkola) oraz od 1 czerwca do 14 sierpnia (szkoły).