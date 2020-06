Remont pałacu w Sobieszowie cały czas trwa [ZDJĘCIA]

- Obecnie zakończono już prace nad podbiciem fundamentów. Piwnice zostały pogłębione, a w same fundamenty wprowadzane są przeciwwilgociowe iniekcje, wykonywany jest także drenaż. Powstały już nowe stropy między pierwszym i drugim piętrem, trwają prace nad klatką schodową i schodami do piwnic. Kładzione są nowe instalacje, w tym elektryczna, oraz stawiane ścianki działowe- informuje Karkonoski Park Narodowy. - Pod samym pałacem wykonywane są głębokie na prawie 100 m odwierty pod przyszłą pompę ciepła. Mamy nadzieję, że prace do samego końca będą wykonywane w takim tempie.

Remont wykonuje firma PRE-FABRYKAT. Zakończenie prac planowane jest na rok 2021.