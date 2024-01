Restauracje na dachu, przepych, pyszne dania, mnóstwo gości. Dawniej w Jeleniej Górze to dopiero były luksusowe hotele! [ZDJĘCIA]

Gasthofy dla każdego

Goście, którzy na przełomie XIX i XX wieku przybywali do Jeleniej Góry, nie mieli kłopotów ze znalezieniem noclegów. W centrum było kilka hoteli, a gasthofy, czyli zajazdy, w których można było coś zjeść i przenocować, istniały niemal przy każdej większej ulicy Hirschbergu.

Hotel Strauss, Dom Turysty i Hotel Feniks

Hotel Strauss podobny był do innych niemieckich pensjonatów. Tu nie było wygód. Umywalkę zastępowała miska z uzupełnianym przez hotelową służbę dzbanem z zimną wodą. Łazienki i toalety były wspólne.

Pierwszy to Hotel Strauss, usytuowany przy Banhofstrasse (ulica Kolejowa, a później 1 Maja).

Hotel wyróżniał się obszerną i oszkloną salą restauracyjną oraz balkonami, skąd goście mogli podziwiać ze wzniesienia panoramę Gór Kaczawskich

Hotel Strauss po 1945 roku nazwano Przemysłowym. Później przejęło go Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i przez wiele lat działał tu Dom Turysty. Z tamtych lat pamiętają go wycieczki szkolne, które przyjeżdżały do Jeleniej Góry.

Od 13 grudnia 1981 na kilka miesięcy w Domu Turysty zakwaterowano Zmotoryzowane Obwody Milicji Obywatelskiej (ZOMO), służące do pacyfikacji ewentualnych solidarnościowych manifestacji.

Dom Turysty przetrwał do początku lat 90. XX wieku. Potem przejął go prywatny inwestor. Hotel nazwano „Feniks”, odnowiono i funkcjonuje do dzisiaj.