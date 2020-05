Rój pszczół na parkomacie. Interweniowali strażnicy miejscy [ZDJĘCIA]

To dośc nietypowa interwencja. Całe szczęście tego dnia dyżur miał strażnik miejski, który pszczelarzem i posiada uprawnienia oraz odpowiednie narzędzia do zebrania roju w sposób bezpieczny. Po kilkunastu minutach rój został zabrany i bezpiecznie przewieziony do pasieki, gdzie odbędzie kwarantannę, po której będzie mógł normalnie funkcjonować.

Jak mówi strażnik, który zajął się rojem, w takich sytuacjach najważniejszy jest spokój. Pszczół nie należy drażnić, ani odganiać. Często zdarza się, że taki rój po kilku godzinach odlatuje, aby znaleźć inne miejsce na założenie gniazda.