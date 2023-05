Rowerem do 7 km od Jeleniej Góry. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 6 - 7 maja?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w pobliżu Jeleniej Góry? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 7 km od Jeleniej Góry. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Jeleniej Góry warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki rowerowe w pobliżu Jeleniej Góry We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 7 km od Jeleniej Góry, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Wyprawa rowerowa w Góry Stołowe Stopień trudności: 3.0

Dystans: 223,08 km

Czas trwania wyprawy: 52 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 548 m

Suma podjazdów: 4 363 m

Suma zjazdów: 4 379 m Crisboon poleca trasę rowerzystom z Jeleniej Góry 3-dniowa trasa z Jeleniej Góry do Kłodzka przez Góry Stołowe z przejazdem wokół Skalnego Miasta i przez Ściany Broumowskie (Czechy).

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Łysogórki - średnia pętla Stopień trudności: 1.0

Dystans: 0,34 km

Czas trwania wyprawy: 5 min.

Przewyższenia: 21 m

Suma podjazdów: 9 m

Suma zjazdów: 25 m Trasę rowerową mieszkańcom Jeleniej Góry poleca Razmich

Trasa Łysogórek MTB - pętla średnia Szkoła Narciarska Aesculap organizuje na Łysej Górze (od 2014 - współorganizatorem jest Ski Arena Łysa Góra) zawody rowerowe Łysogórki MTB. Jest to impreza otwarta - dostępna dla zawodników zrzeszonych jak i niezrzeszonych. Łysogórki mają długą i bogatą tradycję. Odbywają się bowiem od 2002 roku. Niezmiennie w czasie ostatnich niedziel miesięcy letnich (od maja do września). Stałe terminy są atutem nie do przecenienia. Bowiem starzy bywalcy i osoby dopiero poznające niezwykłą atmosferę kolarskich wyścigów na stokach narciarskich, mogą przyjechać w Góry Kaczawskie "w ciemno". Zawody przeprowadzane są bez względu na pogodę i na inne liczne imprezy, jakie odbywają się w regionie w tym samym czasie. Łysogórki są pokazywane na bieżąco w internecie. Organizatorzy bardzo dbają o szybki przekaz z wydarzeń. Relacje, wyniki ukazują się natychmiast po edycji. W czasie wieloletniej działalności, niejednokrotnie jeszcze tego samego dnia, po wyścigu. Więcej na specjalnej, odrębnej stronie poświęconej Łysogórkom i Łysej Górze - galerie zdjęć 2002 - 2016; filmy, opisy, aktualności. Informacje: Historia, zdjęcia i filmy z zawodów 2002 - 2016

Aktualności na stronie oficjalnej: Relacje także na moim blogu Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Odra-Nysa Łużycka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 763,38 km

Czas trwania wyprawy: 175 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 916 m

Suma podjazdów: 8 487 m

Suma zjazdów: 8 833 m Marcin.zalewski poleca trasę rowerzystom z Jeleniej Góry Witam. Pomysł na wyprawę zrodził się w zeszłym roku, podczas powrotu z innej wyprawy (Świnoujście-Hel). Spotkaliśmy w pociągu sympatyczną parę, która podobnie jak my spędza urlopy na wyprawach rowerowych. Polecili nam szlak Odra-Nysa Łużycka, zachwalając przy tym jego infrastrukturę. Po powrocie do Łodzi sprawdziliśmy szczegóły związane ze szlakiem i praktycznie w połowie września wiedzieliśmy gdzie wyruszymy w przyszłym roku. Wybraliśmy termin majowy ze względu na: 1) przedsezon 2) nadzieję, że będzie lepsza pogoda niż nad morzem 3) urlopy. Początkowo trasę zaplanowaliśmy na niecałe 700km (około 80km dziennie). Jak się później okazało zrobiliśmy znacznie więcej. Poniżej pokrótce opisałem każdy etap wraz ze zdjęciami oraz ilością km. Suma km odbiega od tej pokazywanej przez traseo z powodu niedoskonałości gpsa, którego mieliśmy.

Jelenia Góra-Harrachov 26 V 2012

Dystans: 36,12km

Średnia: 16,03km/h

Czas ruchu: 2:15:13

Czas podróży: 3:52:00 Chociaż pociąg z Łodzi kończy swój bieg w Szklarskiej Porębie, postanowiliśmy wysiąść w Jelenie Górze i trochę się "powspinać". Pierwszy etap zaplanowany był na niecałe 40km właśnie ze względu na podjazd do samego praktycznie Harrachova, gdzie zaplanowany był pierwszy nocleg. Niestety trasa biegnie wzdłuż ruchliwej krajowej 3 z licznymi przewyższeniami, serpentynami i niebezpiecznymi miejscami. Na szczęście do sezonu jeszcze daleko i natężenie ruchu nie było dość duże. Największą radość sprawił nam zjazd, który rozpoczął się tuż za Polaną Jakuszycką (prędkość w okolicach 60-70km/h). W samym Harrachovie polecam zwiedzić skocznie oraz hutę szkła wraz z restauracją. Zatrzymaliśmy się na campingu: 2.Harrachov-Hradek nad Nysą 27 V 2012

Dystans: 90,00km

Średnia: 15,71km/h

Czas ruchu: 5:46:00

Czas podróży: 10:03:00

Najbardziej wyczerpujący etap ze wszystkich. Praktycznie do samego Liberca teren był mocno pofałdowany i trudny w jeździe. Ciekawsze miejsca do polecenia:

a) źródło Nysy, szlaku Odra-Nysa Łużycka w Nowej Wsi nad Odrą

b) miasto Liberec, Hradek nad Nysom. Hradek nad Nysą-Skerbersdorf 28 V 2012

Dystans: 114,03km

Średnia: 19,06km/h

Czas ruchu: 5:58:53

Czas podróży: 9:23:00 Po ciężkich, górskich etapach przyszedł czas na przyjemną jazdę po lekko pofałdowanym dorzeczu Nysy Łużyckiej. Przez całą trasę towarzyszy nam pięknie oznakowany szlak Odra-Nysa Łużycka usytuowany na równej, asfaltowej (!) nawierzchni. Miejsca, które warto odwiedzić (które zdołaliśmy odwiedzić):

1) Zittau

2) Klasztor St. Marienthal

3) Gorlitz Nocleg: Skerbersdorf - pole namiotowe przy lokalnym klubie piłkarskim. Za jedyne 5 EURO za osobę, odkryty basen gratis.

Skerbersdorf-Steinsdorf 29 V 2012

Dystans: 105,06km

Średnia: 18,39km/h

Czas ruchu: 5:42:37

Czas podróży: 10:45:00

Do zwiedzenia:

1) Park Mużakowski w Bad Muskau,

2) FelixSee wraz z wieżą widokową,

3) Park Róż W Forscie, Nocleg: Steinsdorf - okołó 8Euro za osobę wraz z namiotem. Steinsdorf-Kostrzyn 30 V 2012

Dystans: 113,73km

Średnia: 19,72km/h

Czas ruchu: 5:45:56

Czas podróży: 9:44:00 Do zwiedzenia:

1) Ujście Nysy Łużyckiej do Odry,

2) Frankfurt nad Odrą, Kostrzyn-Mescherin 31 V 2012

Dystans: 136,53km

Średnia: 20,80km/h

Czas ruchu: 3:48:05

Czas podróży: 10:33:00 Do zwiedzenia:

1) Cedynia Mescherin-Gambin 1 VI 2012

Dystans: 104,89km

Średnia: 17,70km/h

Czas ruchu: 5:55:34

Czas podróży: 9:06:00 Do zwiedzania:

1) Zalew Szczeciński Nocleg: 7.Gambin-Świnoujście 2 VI 2012

Dystans: 95,64km

Średnia: 17,83km/h

Czas ruchu: 5:21:49

Czas podróży: 8:42:00 PODSUMOWANIE:

Dystans: 795,99km

Średnia: 18,16km/h

Czas ruchu: 43:19:06

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Jeleniej Góry

🚲 Trasa rowerowa: Łysogórki - Duża pętla Stopień trudności: 2.0

Dystans: 4,6 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 163 m

Suma podjazdów: 214 m

Suma zjazdów: 227 m Rowerzystom z Jeleniej Góry trasę poleca Razmich

Trasa Łysogórek MTB dla grup starszych. Szkoła Narciarska Aesculap organizuje na Łysej Górze (od 2014 - współorganizatorem jest Ski Arena Łysa Góra) zawody rowerowe Łysogórki MTB. Jest to impreza otwarta - dostępna dla zawodników zrzeszonych jak i niezrzeszonych. Łysogórki mają długą i bogatą tradycję. Odbywają się bowiem od 2002 roku. Niezmiennie w czasie ostatnich niedziel miesięcy letnich (od maja do września). Stałe terminy są atutem nie do przecenienia. Bowiem starzy bywalcy i osoby dopiero poznające niezwykłą atmosferę kolarskich wyścigów na stokach narciarskich, mogą przyjechać w Góry Kaczawskie "w ciemno". Zawody przeprowadzane są bez względu na pogodę i na inne liczne imprezy, jakie odbywają się w regionie w tym samym czasie. Łysogórki są pokazywane na bieżąco w internecie. Organizatorzy bardzo dbają o szybki przekaz z wydarzeń. Relacje, wyniki ukazują się natychmiast po edycji. W czasie wieloletniej działalności, niejednokrotnie jeszcze tego samego dnia, po wyścigu. Więcej na specjalnej, odrębnej stronie poświęconej Łysogórkom i Łysej Górze - galerie zdjęć 2002 - 2016; filmy, opisy, aktualności. Informacje: Historia, zdjęcia i filmy z zawodów 2002 - 2016

Aktualności na stronie oficjalnej: Relacje także na moim blogu Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Droga do Karpacza i... zero samochodów Stopień trudności: 3.0

Dystans: 55,06 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 508 m

Suma podjazdów: 1 353 m

Suma zjazdów: 1 382 m Razmich poleca trasę rowerzystom z Jeleniej Góry Dzisiaj proponuję ciekawą trasę z Jeleniej Góry do Karpacza. Jechałem rowerem górskim, bo niektóre odcinki przebiegają przez las i drogami szutrowymi bądź kamienistymi. Zaletą tej trasy jest to, że unikamy kontaktów z wszechobecnymi samochodami!!! Opis: Wyjeżdżamy z Jeleniej Góry i kierujemy się ścieżką rowerową biegnącą wzdłuż Obwodnicy Północnej do Maciejowej, a dalej (po przecięciu ruchliwej drogi ) przez lasek do Dąbrowicy. Następnie do Wojanowa i Bobrowa. Dalej przez las - u stóp Sokolików do Karpnik, Bukowca i początku Kowar. Po raz kolejny przecinamy ruchliwa szosę (Jelenia Góra - Kamienna Góra) i przez Ciszycę jedziemy przez pola do Miłkowa. Stamtąd przez las do Karpacza. Uwaga stromy podjazd!

W samym Karpaczu również jedziemy stromą wąską asfaltówką (czasem gładką kostką). Tak to wygląda aż do Karpacza Górnego. W mojej ocenie trasa trudna. Jednak omijamy centrum Karpacza, co jest zaletą w przypadku jazdy o charakterze sportowym. Powrót do Jeleniej Góry przez Sosnówkę i Staniszów.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Lista serwisów rowerowych w Jeleniej Górze

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Zadbaj o stan techniczny roweru Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego. Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Przydatne akcesoria rowerowe Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Strefa Biznesu - wyjazd na Majówkę dwa razy droższy