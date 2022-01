Rowerem do 7 km od Jeleniej Góry. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 15 - 16 stycznia?

Trasy rowerowe w pobliżu Jeleniej Góry

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Jeleniej Góry, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 15 stycznia w Jeleniej Górze ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 16 stycznia w Jeleniej Górze ma być 4°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka do Zapory Pilchowice

Stopień trudności: 2

Dystans: 29,11 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 617 m

Suma zjazdów: 627 m

Rowerzystom z Jeleniej Góry trasę poleca GR3miasto

Karkonosze i Góry Izerskie to prawdziwy raj dla rowerzystów, zarówno tych niedzielnych jak i niezłomnych maniaków jazdy grawitacyjnej. Zarówno doświadczeni kolarze, jak i ci, którzy okazjonalnie odbywają wycieczki szlakami rowerowymi, nie zaprzeczą, że to ciekawy skrawek naszego kraju z mnóstwem możliwości rozkoszowania się pięknem przyrody. Powyższa trasa, choć jest dość krótka, momentami bywa wymagająca i wymaga od rowerzysty nie tylko dobrej techniki jazdy w terenie, ale także kondycji. Oprócz ciekawego krajobrazu pozwala zapoznać się z elektrowniami wodnymi i zabytkami hydrotechnicznymi w Dolinie Bobru, rozciągającej się na północ od Jeleniej Góry.

