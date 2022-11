Rozpoczęto pracę nad przebudową boiska przy ulicy Wiłkomirskiego

Ruszyła przebudowa boiska przy ul. Wiłkomirskiego

Przebudowa boiska przy ulicy Wiłkomirskiego na Zabobrzu to jedna z zadań, które jest realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.. Pracę nad przebudową boiska do piłki nożnej już trwają. Wykonawcą remontu boiska jest firma Leszek Kułak - Budownictwo Sportowe. Inżynieria Krajobrazu, Skwierzyna.

Planowo przebudowa ma zakończyć się 15 grudnia 2022 roku

Koszt tej inwestycji wyniesie 333.350,00 zł. Planowane zakończenie prac nad przebudową boiska do piłki nożnej przy ulicy Wiłkomirskiego to 15 grudnia 2022 roku. Dzięki tej inwestycji zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli będą mogli korzystać z nowoczesnego obiektu sportowego na świeżym powietrzu. Rozwój takiej infrastruktury zachęca do aktywności fizycznej i integracji mieszkańców Zabobrza.