Rozpoczyna się karnawał. W Jeleniej Górze rozerwiecie się na koncertach muzyki filmowej, operetkowej oraz hitów z musicali

"Wielka sława" to żart 14 stycznia w JCK"

Operetkowy koncert w Filharmonii Dolnośląskiej

Koncert kolęd i piosenek świątecznych odbędzie się w Muzeum Przyrodniczym

Na koncert "Kolędy w różnych odsłonach językowych i świąteczne przeboje" możecie się wybrać 6 stycznia 2023 o godz. 18.00 do Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze. Wykonawcy: Julia Fercho – mezzosopran, Małgorzata Przybysz – mezzosopran, Marek Mikulski – gitara klasyczna.

Muzyczny spektakl "Homar z Hemarem" 5 stycznia w Zdrojowym Teatrze Animacji

Muzyczny spektakl dla młodzieży i dorosłych, który przeniesie nas w czasie do kabaretów przedwojennej stolicy, gdzie występowały największe gwiazdy ówczesnej estrady, teatru i kina. Doskonale znane szlagiery Mariana Hemara, Juliana Tuwima, Andrzeja Własta i innych autorów oraz mniej znane piosenki z tamtego okresu zabrzmią w nowych aranżacjach Jacka Szreniawy. Na spektakl wybierzecie się 5 stycznia 2023 roku o godz. 19.00 Występują: Radosław Biniek, Dorota Fluder-Głowacka, Diana Jonkisz, Rafał Ksiądzyna, Sylwester Kuper, Lidia Lisowicz, Aga Ejsmont, Sławomir Mozolewski

W Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Jeleniogórski Koncert Noworoczny w

To pierwszy z serii koncertów pod hasłem od Operetki po Hity Muzyki Estradowej. W tę muzyczną podróż dookoła świata zabierze was wyjątkowa, 10 - osobowa grupa muzyków i solistów pochodząca z różnych krajów Europy. Wyjątkowe aranże, nieznane dotąd wersje znanych i uwielbianych utworów. Artyści zaprezentują między innymi Libertango (Akordeon), Arie ze Skrzypka na dachu, hity operetkowe, muzykę z filmu „Piraci z Karaibów” oraz „Zapach Kobiety”, piosenkę francuską ( Mireille Mathieu, Edith Piaf) utwory Krystyny Prońko i wiele innych, które pozostaną niespodzianką do dnia koncertu.