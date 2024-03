Ruina przy ulicy Kilińskiego szpeciła centrum Jeleniej Góry. Znalazł się kupiec, który podjął się remontu. Dziś rezydencja zachwyca

Willa przy Kilińskiego 3 w Jeleniej Górze - od perłki do ruiny

Budynek został wybudowany około 1880 roku. To była luksusowa rezydencja, która przetrwała do czasów powojennych. Urządzono tu mieszkania komunalne. Z tyłu willi w altanie mieszkańcy składowali różne niepotrzebne rzeczy. Budynek niszczał. Samorząd zadecydował o wysiedleniu lokatorów i ogłosił przetarg na sprzedaż zabytkowej budowli. Zanim doszło do transakcji, wybuchł w niej pożar.

Doszło wtedy prawdopodobnie do zaprószenia lub celowego podpalenia. Gaz i energia elektryczna były już wtedy odłączone, a okna i drzwi na dolnej kondygnacji zamurowano, by osoby postronne nie mogły dostać się do środka. Strażacy musieli zatem wycinać część dachu.