Rusza budowa nowoczesnej kogeneracji gazowej [ZDJĘCIA]

Trwają prace przy budowie dojścia do przystanku kolejowego. Będzie ładnie i bezpiecznie

Trwają prace przy budowie dojścia do przystanku kolejowego "Jelenia Góra- Przemysłowa" od ulicy Karola Miarki. Do 12 czerwca czekamy na oferty od firm zainteresowanych budową dojścia do przystanku od ulicy Spółdzielczej oraz przy Alei Jana Pawła II.