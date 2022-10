Ruszyła kolejna edycja konkursu Jeleniogórzanin Bez Barier 2022 OPRAC.: Eliza Ciepielewska

Celem konkursu jest promowanie postaw osób przełamujących bariery i stereotypy dotyczące niepełnosprawności. pixabay.com/zdjęcie ilustracyjne

Wybieramy Jeleniogórzanina bez barier! "Jeleniogórzanin bez barier" - to cykliczny konkurs ogłaszany przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry przy współudziale Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Można już zgłaszać kandydatów do tego wyróżnienia!