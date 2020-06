Ukradł 40 złotych, a grozi mu 10 lat więzienia! Chyba tego nie przemyślał...

Policjanci z Kowar zatrzymali mężczyznę, który włamał się do odkurzacza na stacji paliw. Ukradł z niego 40 złotych. Grozi mu za to do 10 lat więzienia. Jak się okazało to nie pierwsze takie zdarzenie z jego udziałem.