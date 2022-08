Ścieki ze Szklarskiej Poręby trafiają do rzeki Kamienna. Czy uda się rozwiązać palący problem?

Oczyszczalnia ścieków w Szklarskiej Porębie została wybudowana w 2010 roku i przez jakiś czas spełniała swoją funkcję, ale w miarę napływu turystów i budowy kolejnych hoteli czy apartamentowców stała się niewydajna. Ścieków jest zwyczajnie za dużo, co sprawia, że dochodzi do ich niekontrolowanych wyrzutów do rzeki. W ostatnim czasie doszło do dwóch awarii, a kolejne mogą mieć poważny wpływ na zakłócenie równowagi środowiska naturalnego.