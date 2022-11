Ścieżki rowerowe do 7 km od Jeleniej Góry. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 5 - 6 listopada?

Wycieczki rowerowe z Jeleniej Góry

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Jeleniej Góry, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 55,06 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 508 m

Suma podjazdów: 1 353 m

Suma zjazdów: 1 382 m

Razmich poleca trasę mieszkańcom Jeleniej Góry

Dzisiaj proponuję ciekawą trasę z Jeleniej Góry do Karpacza. Jechałem rowerem górskim, bo niektóre odcinki przebiegają przez las i drogami szutrowymi bądź kamienistymi. Zaletą tej trasy jest to, że unikamy kontaktów z wszechobecnymi samochodami!!!

Opis: Wyjeżdżamy z Jeleniej Góry i kierujemy się ścieżką rowerową biegnącą wzdłuż Obwodnicy Północnej do Maciejowej, a dalej (po przecięciu ruchliwej drogi ) przez lasek do Dąbrowicy. Następnie do Wojanowa i Bobrowa. Dalej przez las - u stóp Sokolików do Karpnik, Bukowca i początku Kowar. Po raz kolejny przecinamy ruchliwa szosę (Jelenia Góra - Kamienna Góra) i przez Ciszycę jedziemy przez pola do Miłkowa. Stamtąd przez las do Karpacza. Uwaga stromy podjazd!