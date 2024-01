Ścieżki rowerowe do 7 km od Jeleniej Góry. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 6 - 7 stycznia?

Rozważasz wyprawę rowerową z Jeleniej Góry? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 7 km od Jeleniej Góry. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Jeleniej Góry warto sprawdzić w weekend.

Rowerem w pobliżu Jeleniej Góry

Dystans: 88,63 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 178 m

Suma podjazdów: 840 m

Suma zjazdów: 786 m AlterSpider poleca trasę mieszkańcom Jeleniej Góry Dzisiejsza kawowa rajza to wycieczka z Jeleniej Góry do Wałbrzycha Pałac Schaffgotschów – pałac położony w centrum uzdrowiska Cieplice-Zdrój, pomiędzy Placem Piastowskim a Parkiem Zdrojowym, w Jeleniej Górze, województwie dolnośląskim.

Pałac w Łomnicy – barokowy pałac pochodzący z XVII wieku wraz z budynkiem mieszkalnym, tzw. Domem Wdowy usytuowany w północnej części Łomnicy, przy rozdzieleniu dróg do Karpnik i Wojanowa, około pięć kilometrów od Jeleniej Góry.

Pałac w Wojanowie – zabytkowy pałac wybudowany w miejscowości Wojanów w województwie dolnośląskim. Usytuowany po południowej stronie drogi z Jeleniej Góry do Janowic Wielkich. Pałac w Bobrowie – zlokalizowany na skarpie nad rzeką Bóbr w miejscowości Bobrów. Książ (niem. Fürstenstein) – kompleks zamkowy, zlokalizowany w wałbrzyskiej dzielnicy Książ na Pogórzu Wałbrzyskim, będący częścią Książańskiego Parku Krajobrazowego. Przez obiekt przebiega Szlak Zamków Piastowskich i jest trzecim co do wielkości zamkiem w Polsce (po Zamku w Malborku i Zamku Królewskim na Wawelu). Budowla posiada ponad 400 pomieszczeń (wraz z zabudowaniami gospodarczymi ok. 600], jej powierzchnia od parteru do 4 piętra liczy 10 062 m², natomiast 5 kondygnacja ma 894 m². Łącznie jest to około 11 tys. m² (bez wliczania powierzchni piwnic zamkowych). Wraz z kilkunastoma budowlami znajdującymi się przy samym zamku, do administracji Książa przynależy 16 822 m² powierzchni użytkowej.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Łysogórki - średnia pętla Stopień trudności: 1.0

Dystans: 0,34 km

Czas trwania wyprawy: 5 min.

Przewyższenia: 21 m

Suma podjazdów: 9 m

Suma zjazdów: 25 m Trasę rowerową mieszkańcom Jeleniej Góry poleca Razmich Trasa Łysogórek MTB - pętla średnia Szkoła Narciarska Aesculap organizuje na Łysej Górze (od 2014 - współorganizatorem jest Ski Arena Łysa Góra) zawody rowerowe Łysogórki MTB. Jest to impreza otwarta - dostępna dla zawodników zrzeszonych jak i niezrzeszonych. Łysogórki mają długą i bogatą tradycję. Odbywają się bowiem od 2002 roku. Niezmiennie w czasie ostatnich niedziel miesięcy letnich (od maja do września). Stałe terminy są atutem nie do przecenienia. Bowiem starzy bywalcy i osoby dopiero poznające niezwykłą atmosferę kolarskich wyścigów na stokach narciarskich, mogą przyjechać w Góry Kaczawskie "w ciemno". Zawody przeprowadzane są bez względu na pogodę i na inne liczne imprezy, jakie odbywają się w regionie w tym samym czasie. Łysogórki są pokazywane na bieżąco w internecie. Organizatorzy bardzo dbają o szybki przekaz z wydarzeń. Relacje, wyniki ukazują się natychmiast po edycji. W czasie wieloletniej działalności, niejednokrotnie jeszcze tego samego dnia, po wyścigu. Więcej na specjalnej, odrębnej stronie poświęconej Łysogórkom i Łysej Górze - galerie zdjęć 2002 - 2016; filmy, opisy, aktualności. Informacje: Historia, zdjęcia i filmy z zawodów 2002 - 2016

Aktualności na stronie oficjalnej: Relacje także na moim blogu Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka do Zapory Pilchowice Stopień trudności: 2.0

Dystans: 29,11 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 617 m

Suma zjazdów: 627 m Trasę rowerową mieszkańcom Jeleniej Góry poleca GR3miasto Karkonosze i Góry Izerskie to prawdziwy raj dla rowerzystów, zarówno tych niedzielnych jak i niezłomnych maniaków jazdy grawitacyjnej. Zarówno doświadczeni kolarze, jak i ci, którzy okazjonalnie odbywają wycieczki szlakami rowerowymi, nie zaprzeczą, że to ciekawy skrawek naszego kraju z mnóstwem możliwości rozkoszowania się pięknem przyrody. Powyższa trasa, choć jest dość krótka, momentami bywa wymagająca i wymaga od rowerzysty nie tylko dobrej techniki jazdy w terenie, ale także kondycji. Oprócz ciekawego krajobrazu pozwala zapoznać się z elektrowniami wodnymi i zabytkami hydrotechnicznymi w Dolinie Bobru, rozciągającej się na północ od Jeleniej Góry.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wyprawa rowerowa w Góry Stołowe Stopień trudności: 3.0

Dystans: 223,08 km

Czas trwania wyprawy: 52 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 548 m

Suma podjazdów: 4 363 m

Suma zjazdów: 4 379 m Crisboon poleca trasę rowerzystom z Jeleniej Góry

3-dniowa trasa z Jeleniej Góry do Kłodzka przez Góry Stołowe z przejazdem wokół Skalnego Miasta i przez Ściany Broumowskie (Czechy).

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Łysogórki - Duża pętla Stopień trudności: 2.0

Dystans: 4,6 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 163 m

Suma podjazdów: 214 m

Suma zjazdów: 227 m Rowerzystom z Jeleniej Góry trasę poleca Razmich

Trasa Łysogórek MTB dla grup starszych. Szkoła Narciarska Aesculap organizuje na Łysej Górze (od 2014 - współorganizatorem jest Ski Arena Łysa Góra) zawody rowerowe Łysogórki MTB. Jest to impreza otwarta - dostępna dla zawodników zrzeszonych jak i niezrzeszonych. Łysogórki mają długą i bogatą tradycję. Odbywają się bowiem od 2002 roku. Niezmiennie w czasie ostatnich niedziel miesięcy letnich (od maja do września). Stałe terminy są atutem nie do przecenienia. Bowiem starzy bywalcy i osoby dopiero poznające niezwykłą atmosferę kolarskich wyścigów na stokach narciarskich, mogą przyjechać w Góry Kaczawskie "w ciemno". Zawody przeprowadzane są bez względu na pogodę i na inne liczne imprezy, jakie odbywają się w regionie w tym samym czasie. Łysogórki są pokazywane na bieżąco w internecie. Organizatorzy bardzo dbają o szybki przekaz z wydarzeń. Relacje, wyniki ukazują się natychmiast po edycji. W czasie wieloletniej działalności, niejednokrotnie jeszcze tego samego dnia, po wyścigu. Więcej na specjalnej, odrębnej stronie poświęconej Łysogórkom i Łysej Górze - galerie zdjęć 2002 - 2016; filmy, opisy, aktualności. Informacje: Historia, zdjęcia i filmy z zawodów 2002 - 2016

Aktualności na stronie oficjalnej: Relacje także na moim blogu Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników.

