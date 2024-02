Sędziowie też potrafią grać w piłkę nożną. Udowodnili to na dolnośląskim turnieju w Mirsku

To chyba najcięższe turnieje w życiu, bo to są ludzie, którzy też sędziują i znają przepisy. Pod względem jakości sędziowania to na pewno duże wyzwanie. Kiedyś odbywały się takie turnieje i chcieliśmy do tego wrócić, żeby zjednoczyć się i być jedną, wielką rodziną - wyznał Michał Niemirski, który był jednym z dwóch arbitrów całego turnieju.