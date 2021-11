Seniorka z Jeleniej Góry padła ofiarą oszustów! Uważajcie i ostrzegajcie swoich bliskich

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze 24 listopada 2021 roku, mundurowi otrzymali zgłoszenie od pokrzywdzonej 76-letniej kobiety. Zadzwonił do niej oszust podający się za lokalnego policja. Mężczyzna wprowadził w błąd mieszkankę mieszkankę Jeleniej Góry i w ten sposób wyłudził od niej kilkadziesiąt tysięcy złotych. W trakcie rozmowy poinformował ją o tym, że prowadzone są działania policji mające na celu zatrzymanie szajki złodziei, którzy chcą przejąć pieniądze zgormadzone na rachunkach bankowych. W związku z tą sytuacją jej środki pieniężne zgromadzone w banku są zagrożone i do czasu zakończenia akcji powinna je wypłacić, a następnie im przekazać. Pokrzywdzona postąpiła według instrukcji oszusta i w ten sposób straciła kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Pamiętajmy! Oszuści wykorzystują zaufanie do instytucji państwowych, podając się za ich pracowników lub funkcjonariuszy. Wykorzystują różne metody, aby osiągnąć cel. Nie tylko dzwonią do starszych osób, ale również wysyłają smsy z linkami do podejrzanych stron. Dlatego stosujmy w codziennym życiu zasadę ograniczonego zaufania do wszelkich nieznanych nam osób. Zarówno tych, które do nas telefonują, jak również pukających do naszych drzwi. Sprawdźmy dokładnie, czy na pewno reprezentują instytucję, za którą pracowników się podają. W tym celu możemy zadzwonić do tej instytucji i opowiedzieć o całej sytuacji - informuje podinspektor Edyta Bagrowska, z KMP w Jeleniej Górze.