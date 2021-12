Seryjni włamywacze w rękach policji z Jeleniej Góry. Okradli kościół, sklepy spożywcze i salony fryzjerskie

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 33-letniego mieszkańca powiatu zgorzeleckiego oraz 39-letniego mężczyznę bez stałego miejsca zamieszkania, którzy podejrzani są o serię przestępstw przeciwko mieniu.

Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyźni od 25 października do 8 grudnia br. dopuścili się co najmniej 10 przestępstw przeciwko mieniu w Jeleniej Górze, na terenie powiatu karkonoskiego i złotoryjskiego. Zatrzymani włamali się i okradli kilka sklepów spożywczych, jeden z jeleniogórskich zakładów fryzjerskich, ukradli dwa samochody, a także na terenie powiatu złotoryjskiego włamali się i okradli kościół. Ich łupem padły między innymi kosmetyki, suszarki do włosów, maszynki do golenia, papierosy, artykuły spożywcze, elektornarzędzia i inne przedmioty. Straty pokrzywdzonych wynoszą kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Podejrzani o popełnienie tych przestępstw zostali zatrzymani w wyniku prowadzonych przez funkcjonariuszy czynności zarówno procesowych, jak i operacyjnych. Dodatkowo 39-letni mężczyzna czynów tych dopuścił się w warunkach, tzw. „recydywy” i poszukiwany był do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat i 3 miesięcy. Policjanci w wyniku prowadzonych czynności w tej sprawie odzyskali część skradzionego mienia.

Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Za kradzieże z włamaniem odpowiedzą przed sądem, a grozić im może nawet do 10 lat pozbawienia wolności.