Seryjny włamywacz okradał obiekty w Jeleniej Górze i Kowarach. Kradł pieniądze, dokumenty, sprzęty, ciastka

38-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie. Teraz za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

- Jest on podejrzany o co najmniej 20 kradzieży z włamaniem do różnych obiektów. 38-latek włamał się do jednej z jeleniogórskich cukierni, skąd jego łupem padły pieniądze. Kiedy mężczyzna zorientował się, że w pomieszczeniu są kamery, w celu uniemożliwienia identyfikacji ukradł laptopa i rejestrator, które to przedmioty następnie wyrzucił- informuje podinsp. Edyta Bagrowska z KMP Jelenia Góra.

Prócz tego, wykorzystując sen właścicieli, włamał się do ich domu, skąd ukradł torebkę z dokumentami i kartami płatniczymi. Następnie posłużył się kartą do płacenia 11 razy.

Innego dnia dokonał kradzieży ciastek z dyskontu spożywczego w Kowarach.

Łącznie straty oceniono na kilka tysięcy złotych, a jak się okazało, mężczyzna włamań i kradzieży dokonywał w ramach tzw. recydywy.

Policjanci wyjaśniają szczegółowo okoliczności tych przestępstw.