Sezon na ogródki restauracyjne w Jeleniej Górze został otwarty!

Na Placu Ratuszowym można już korzystać z opcji jedzenia na zewnątrz restauracji. Sezon ogródkowy został rozpoczęty mieszkańcy Jeleniej Góry i odwiedzający miasto turyści mogą więc korzystać z pięknej pogody i jednocześnie delektować się tym co serwują jeleniogórskie lokale.

W okolicy Placu Ratuszowego znajduję się wiele różnorodnych miejsc, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Można zjeść burgera w Kobe, pójść na tatara do Lord Lounge, skusić się na ramen w Ratusz48 czy na kawę i lody w Love Krove a miejsc z pysznym jedzeniem jest o wiele więcej!

Plac Ratuszowy to nie jedyne miejsce na starówce gdzie znajdziemy rozstawione na zewnątrz stoliki, zapraszające do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Jeśli przejdziemy się podcieniami jeleniogórskiej starówki i kawałek dalej przejdziemy ulicą Konopnickiej aż do ulicy 1-Maja - to po drodze miniemy równie wiele uroczych kawiarenek i restauracji.