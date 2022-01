Siłą wciągnął do klatki swoją dziewczynę, pobił i okradł. Mężczyzna był już poszukiwany przez policję

Policjanci z Wydziału Kryminalnego z Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 33-letniego mężczyznę podejrzanego o rozbój.

Jak ustalili funkcjonariusze, do zdarzenia doszło 2 stycznia br. w Jeleniej Górze. Mężczyzna siłą wciągnął do klatki budynku, swoją byłą partnerkę, uderzył ją w twarz, a następnie okradł. Jego łupem padł telefon komórkowy oraz 200 zł.

Pokrzywdzona o zdarzeniu powiadomiła policję. Funkcjonariusze w wyniku podjętych działań zatrzymali 33-latka podejrzewanego o popełnienie tego przestępstwa. Odzyskali również skradziony telefon. Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 10 miesięcy za przestępstwa przeciwko mieniu.

33-latek trafił do policyjnego aresztu. Za rozbój grozić mu może nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Obecnie policjanci szczegółowo wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.