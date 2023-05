Śmiertelne potrącenie na pasach przy ul. Wolności w Jeleniej Górze. W nocy zginął tam młody mężczyzna

Do śmiertelnego wypadku z udziałem pieszego doszło dzisiaj w nocy (z 1 na 2 maja 2023) w Jeleniej Górze. Ok. godz. 23.00 na przejściu dla pieszych przy ul. Wolności na wysokości numeru 214 potrącony został mężczyzna. 32-latek przechodził na drugą stronę jezdni w oznakowanym miejscu. Nie zauważył go 19-letni kierowca. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, mężczyzna szedł do pracy.

- Był reanimowany na miejscu zdarzenia, a następnie przetransportowany w ciężkim stanie do szpitala. Niestety, tam zmarł - mówi nam Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.

Jak dodaje, młodemu kierowcy pobrano krew do badań. Ze wstępnych ustaleń na miejscu tragedii wynika że był trzeźwy. Policyjni technicy przez wiele godzin pracowali na miejscu tragedii i zabezpieczali ślady dramatycznego wypadku.