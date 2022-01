Śnieżka. Remont kosmicznych spodków potrwa 4 lata i będzie kosztował ponad 3 mln euro. Turyści znów będą mogli tutaj wejść

To ma być obiekt na miarę XXI wieku. Od 2019 roku trwają rozmowy dotyczące prac rekonstrukcyjno- remontowych. Ten znany wszystkim obiekt naukowy służy do obserwacji meteorologicznych. Dyrekcja IMGW-PIB zdecydowała latem 2019 roku, że jego dolny dysk zostanie przystosowany do potrzeb turystycznych.