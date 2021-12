Spacerowanie w chmurach? Wielkie otwarcie wieży widokowej na Młynicy w Świeradowie już w ten czwartek

Wieża na Młynicy (653 m n.p.m. tuż obok Zajęcznika) to konstrukcja stalowa o wysokości 25 metrów. Będzie wyposażona w dwa podesty obserwacyjne, panele informacyjne, lunety, kamery panoramiczne oraz kamerę do obserwacji widnokręgu. To kolejne miejsce na mapie turystycznej Świeradowa, które będzie cieszyło się ogromną popularnością wśród turystów.