Spektakl „Na propsie” w Otwartej Papierni już jutro (25.01)

Zobacz Usłyszane to teatr dokumentalny, który działa, by obserwować miasto i jego mieszkańców. Został powołany przez twórców i animatorów w celu reagowania na aktualne sprawy społeczne i kulturalne Jeleniej Góry. Debiutował na betonie Otwartej Papierni spektaklem „Strzępy” w reż. Justyny Oleksy w grudniu 2018 roku.

Spektakl „Na propsie” jest odpowiedzią na problem rosnącego przyzwolenia na agresję słowną i fizyczną wśród dzieci i młodzieży – zjawisko obecne zarówno w życiu realnym, jak i w Internecie. To dokumentalne spojrzenie na opinie mieszkańców i internautów, z którego wyłania się obraz obraz hejtu i nienawiści. Wśród starszych, mądrzejszych. Bezlitośnie oceniających. Atakujących. Grożących. To też obraz komentatorów portali społecznościowych i obraz odwiecznego buntu młodych.

To jest nasz głos przeciwko hejtowi. Staraliśmy się spojrzeć w tym spektaklu na to, co nas dzieli, co nas izoluje i dlaczego jest tak duża fala hejtu i nienawiści. Staraliśmy się też przyjrzeć, dlaczego jednostka poddaje się masie i idzie za nią bezrefleksyjnie. Zastanawiamy się, czy to jest wina Internetu, anonimowości, której ułudę nam on daje – mówi Małgorzata Osiej-Gadzina, reżyserka spektaklu.

„Na propsie” to przed wszystkim próba wizualnej i muzycznej opowieści, obrazu zdań, siły, masy, ataku. To artystyczna reakcja Otwartej Papierni, animatorów, artystów i młodych mieszkańców Jeleniej Góry na słynną bójkę dwóch nastolatek. „Na propsie” to także próba ukazania świata młodych ludzi.

E-świata ludzi dorosłych – Maciej Pierzchała.

Organizator:

Otwarta Papiernia

Pomysłodawcy:

Małgorzata Osiej-Gadzina, Maciej Pierzchała

Muzyka na żywo:

Tomasz Gadzina, Mateusz Wójcik, Maks Wieczorek

Występują:

Patrycja Chojnacka, Marta Foitzik, Jessica Izer, Luba Jaskólska, Anna Juszczyk, Natalia Maleńska, Maja Stefańska, Nikola Szołdruk

Spektakl przeznaczony dla widzów powyżej 13. roku życia. Czas trwania: 40 minut.

Wstęp: cegiełka Otwarta Papiernia