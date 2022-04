Spłonęło wiele lat temu, a pieniądze na jego odbudowę zniknęły. Schronisko Bronka Czecha już nie istnieje. Zobaczcie je na zdjęciach

Pierwsze zabudowania na Starej Polanie wzniesione zostały w 1670 roku. Była to buda pasterska, w której mieszkali m.in. robotnicy budujący kaplicę św. Wawrzyńca. Zatrzymywali się w niej również pielgrzymi zmierzający na Śnieżkę. Nadano jej wtedy nazwę Schlingelbaude, co można przetłumaczyć jako Chatę Nicponi. W 1702 roku tuż obok powstał kolejny obiekt pasterski.

Ulubione schronisko turystów

Pożar i zniszczenie schroniska Bronka Czecha

11 grudnia 1966 roku po godz. 14.00 na pierwszym piętrze w biurze kierownika wybuchł pożar. W schronisku trwała wtedy inwentaryzacja, nie było turystów. Bardzo możliwe, że przyczyną pożaru był niedopałek papierosa wrzucony do wiklinowego kosza. Na nic zdały się gaśnice- pożar szybko rozprzestrzeniał się, a jedyny aparat telefoniczny znajdował się w płonącym pokoju. Syn właściciela schroniska zjechał na nartach do miejscowości poniżej, aby wezwać na pomoc strażaków. Uciekający czas nie sprzyjał ratowaniu obiektu, a zaspy śnieżne nie pozwoliły strażakom na dotarcie do schroniska. W akcji gaszenia uczestniczyli pracownicy oraz obsługa pobliskiego schroniska Samotnia. Pierwsi strażacy dotarli na miejsce około dwie godziny od wybuchu pożaru. Nie było już czego ratować. Cały obiekt stał w płomieniach, zawaliła się część dachu.