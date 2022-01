Sposób na pozbycie się śmieci? Wywieźć je do lasu... Tak mieszkaniec Jeleniej Góry "posprzątał" odpady po aucie

Strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie o wyrzuceniu dużej ilości odpadów samochodowych na drodze prowadzącej do lasu położonego przy ulicy Granicznej.

Na miejscu zastali duże ilości części samochodowych. Po rozpytaniu mieszkańców i znalezionych śladach mogących doprowadzić do właściciela odpadów, podjęli czynności zmierzające do ustalenia sprawcy tego czynu. Po przeanalizowaniu zapisów z kamer monitoringu miejskiego i osób prywatnych, udało się dotrzeć do właściciela pojazdu, którym przywieziono odpady.

Sprawca to 53-letni mieszkaniec Jeleniej Góry, który po krótkiej rozmowie przyznał się do wyrzucenia odpadów pochodzących z rozbiórki samochodu. Został zobowiązany do uprzątnięcia odpadów i okazania rachunku za ich utylizację. Mężczyzna został również ukarany mandatem karnym.