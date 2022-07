Sprawdź jak dojechać nad morze z Jeleniej Góry! Do jakich nadmorskich miejscowości dojedziemy bez przesiadki? Eliza Ciepielewska

Do tych nadmorskich miejscowości dojedziesz autobusem z Jeleniej Góry bez przesiadki. Pod każdym kolejnym zdjęciem znajdują się dni i godziny odjazdu do danej miejscowości.

Wakacje 2022 trwają w najlepsze. Sprawdź do jakich nadmorskich miejscowości dojedziesz z Jeleniej Góry bez przesiadek! Od 25 czerwca do końca wakacji autobusy PKS TOUR Jelenia Góra kursują w każdą sobotę do wielu nadmorskich miast i miasteczek. Pod zdjęciami w galerii znajduje się rozkład jazdy i godziny odjazdu z Jeleniej Góry do danej miejscowości. Zaplanujcie razem z nami swoją podróż nad morze!