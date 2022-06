Sprawdź jakie wydarzenia odbędą się w Jeleniej Górze i okolicach w weekend (11-12.06) Eliza Ciepielewska

W galerii zdjęć znajdziecie najciekawsze wydarzenia, które odbędą się w ten weekend w Jeleniej Górze. Jeśli jeszcze nie zaplanowaliście weekendu 11-12.06 to warto zobaczyć co będzie się działo. Można wybierać z wielu atrakcji! Lubicie grę Wiedźmin 3? Wybierzcie się zatem w niedzielę do Sobieszowa na koncert zespołu Percival, którego muzyka tworzyła ścieżkę dźwiękową tej wybitnej gry. Macie ochotę na sportowe emocję lub zakupy na lokalnych targach? Takie atrakcje również odbędą się w najbliższy weekend. Szczegóły dotyczące wydarzeń znajdują się w opisach zdjęć w galerii.