Sprawdź warunki dla narciarzy biegowych w Jakuszycach [GALERIA]

Narciarze biegowi już mogą śmigać na Polanie Jakuszyckiej, choć warunki do wymarzonych nie należą. Śniegu jest niewiele, w niektórych miejscach występuje oblodzenie. Najlepsze warunki i ślady do klasycznej jazdy występują na Samolocie, Górnym i Dolnym Dukcie oraz na trasie do kopalni Stanisław. Apel do pieszych- nie niszczcie tras dla narciarzy! Zobacz najnowsze zdjęcia Internautów! Jeśli prognozy pogody się sprawdzą, w weekend warunki będą zdecydowanie lepsze!

