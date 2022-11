Sprawdzamy pogodę na długi weekend w Karkonoszach (11-13.11)

W najbliższy weekend w Karkonoskich miejscowościach możemy spodziewać się temperatur do 15°C w piątek. W kolejnych dniach temperatury będą oscylowały od 12°C do 16°C. Najchłodniej będzie w niedzielę w Szklarskiej Porębie i Karpaczu gdzie na termometrach zobaczymy maksymalnie 12°C. W weekend towarzyszyć nam będą okresowe zachmurzenia, możliwe będą również niskie chmury i mgła. Przed wyruszeniem na wycieczkę warto na bieżąco sprawdzać komunikaty pogodowe i dostosować strój do warunków panujących na zewnątrz.