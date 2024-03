Stanica rowerowa ukończona. Pojawiła się nowa rzeźba na szlaku jelonków w stolicy Karkonoszy

Z okazji pierwszego dnia wiosny na jeleniogórskim Zabobrzu odsłonięto nową rzeźbę na szlaku jelonków. To kolejna figurka autorstwa młodzieży i nauczyciela z Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze. Zaproszono też przedszkolaków, którzy śpiewali wiosenne piosenki.

Skejtek zagościł na stanicy rowerowej. Co ważne, ma kask na głowie, co przypomina młodzieży, że trzeba mieć kask i ochraniacze. Przy okazji otwieramy stanicę rowerową - wszystkie urządzenia są gotowe. To miejsce zarówno dla najmłodszych, średnich, jak i starszych - jeszcze przed otwarciem miejsce już było oblegane - powiedział Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.