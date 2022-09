Stary szpital w Cieplicach nabiera kolorów! Zobacz jak powstaje Cieplicka Rezydencja Seniorów!

Kompleks znajduje się w dogodnej lokalizacji, która będzie oferowała gościom Cieplickiej Rezydencji Seniorów łatwy dostęp do takich atrakcji jak pobliskie Termy Cieplickie czy Uzdrowisko Cieplice. Jak wiadomo kompleks składa się z 8 budynków, z czego część została już wynajęta i zagospodarowana. W jednym z nich mieści się ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci oraz dorosłych.

-Z biegiem czasu na terenie pojawia się coraz więcej najemców, jednak ze względu na ogrom przestrzeni do rozdysponowania, nadal możliwe jest przekazanie do użytku kolejnych pomieszczeń. - informuje inwestor na oficjalnej stronie obiektu.

W pierwszym etapie budowy został poddany remontowi budynek B, w którym znajdzie się część pokoi jedno- i dwuosobowych oraz takie pomieszczenia jak pokoje rehabilitacji, sale dziennego pobytu czy sala jadalna z kuchnią. Na rok 2023 zaplanowano drugi etap przebudowy budynku C oraz zakończenie prac budowlanych. Budynki B i C zostały połączone specjalnie do tego nowo wybudowanym łącznikiem.

Klaudia Czetyrow

Częścią kompleksu jest również budynek oznaczony symbolami A1 + A2, który stanowi dla inwestorów poważne wyzwanie: