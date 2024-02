Świątynię w Żeliszowie uratowała od zagłady Fundacja Twoje Dziedzictwo. Unikalną budowlę zamienili w salę koncertową, jedyną taką na świecie Alina Gierak

Jeszcze do niedawna pozostałości po kościele ewangelickim w Żeliszowie, wsi w gminie Bolesławiec, znajdowały się w rankingu najciekawszych opuszczonych miejsc na świecie. Mogły być idealną scenerią do kręcenia horrorów. Wydawało się, że unikatowej świątyni nic nie uratuje od zagłady i cegła po cegle będzie znikać z krajobrazu. Na szczęście, na pomoc pospieszyła Fundacja Twoje Dziedzictwo, która przejęła budynek. W odnawianych wnętrzach odbywają się koncerty i wernisaże. Teraz jest to Świątynia Sztuki i Światła.