"Święte krowy", czyli kierowcy na jeleniogórskich ulicach, chodnikach i trawnikach [ZDJĘCIA] Paulina Gadomska

Brak wyobraźni i szacunku do innych uczestników ruchu drogowego- tak kwitują strażnicy miejscy parkowanie niektórych kierowców w Jeleniej Górze. Tym razem kierowcy byle jak "porzucili" swoje samochody przy ulicach: Zana, Piłsudskiego, Grodzka, Różyckiego, Sudecka, Orzeszkowej, Cervi oraz Placu Kombatantów. Postępowanie mandatowe za nieprawidłowe parkowanie zagrożone jest kwotą od 100 zł., a przy zbiegu wykroczeń do 1000zł. Do tego dochodzą koszy holowania pojazdu, a to jest kolejne 500 złotych.