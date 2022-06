Świeże warzywa, lokalne sery i wędliny to wszystko możesz kupić na Targu Rolnym Górskie Smaki w Jeleniej Górze Eliza Ciepielewska

W każdą sobotę od godziny 10:00 do 13:00 na terenie BGI POLSKA, obok ZREMB-u, przed i w środku ceglanej hali rozstawiają się sprzedawcy lokalnych produktów. Targ Rolny Górskie Smaki to fantastyczne miejsce gdzie można zakupić regionalne produkty takie jak: warzywa, owoce, sery krowie, owcze i kozie, pieczywo na zakwasie, mąki, kasze, płatki zbożowe, przetwory domowe, jaja, miód, słodkie wypieki, smarowidła do pieczywa, wędliny czy rękodzieło. Sprawdziliśmy jakie produkty były dostępne dzisiaj (11.06) na targu!