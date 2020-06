Świnka wietnamska Sandra mieszkała na jeleniogórskim blokowisku. Przeczytaj jej historię!

W centrum Jeleniej Góry, na blokowisku mieszkała 7- miesięczna świnka wietnamska. Zwierzę było maskotką młodego mężczyzny, który kupił ją kilka miesięcy temu. Sandra mieszkała w domu, była traktowana jak pies.

- Niespodziewanie mężczyzna postanowił wyjechać do Niemiec, do pracy. Zwierzę zostawił schorowanej matce, która przestała sobie radzić z Sandrą. Właściciel zwierzęcia najwyraźniej zapomniał, że człowiek pozostaje na zawsze odpowiedzialny za to co oswoił. Kobieta poprosiła nas o jej zabranie- opowiadają inspektorzy Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt z Jeleniej Góry.

Świnka dotarła już do Ośrodek Ochrony i Ratownictwa Zwierząt DIOZ , gdzie, jak mówią inspektorzy, dostała „dożywocie”.

- Sandra to kolejny przykład nielegalnego obrotu zwierzętami gospodarskimi - nie ma kolczyków, nie wiadomo skąd pochodzi. W czasie epidemii ASF przepisy dotyczące sposobu utrzymywania świń, w tym wietnamskich, są bardzo rygorystyczne. Mimo wszystko dalej możemy spotkać się z brakiem odpowiedzialności ze strony ludzi, którzy decydują się hodować świnie w domach, z pominięciem ich naturalnych potrzeb- komentuje DIOZ. - Zapewne w najbliższym czasie będziemy musieli stoczyć walkę z bezlitosnym, urzędniczym murem, bowiem Sandra to „produkt mięsny nieznanego pochodzenia”, który zgodnie z przepisami należy poddać „utylizacji”.