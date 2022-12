Sylwestra w Jeleniej Górze można spędzić w kinie. 31 grudnia o godz. 21.45 w kinie Helios rozpoczną się maratony filmowe

Przedpremierowe filmy akcji z doborową obsadą

Pierwszy zestaw to dwa rozrywkowe filmy, które każdego wprawią w dobry nastrój. Obie projekcje są przedpremierowe, więc macie okazję obejrzeć je jako pierwsi.

"Wystrzałowe wesele" z Jennifer Lopez i Josh Duhamel, to opowieść o Darcy i Tomie, którzy kochają się na zabój i wreszcie postanowili sformalizować swój związek. Wymarzone wesele ma być inne niż wszystkie, dlatego luksusowa impreza odbywa się na egzotycznej wyspie. Wtargną na nią uzbrojeni po zęby współcześni piraci, którzy wezmą weselników za zakładników i zażądają gigantycznego okupu.

Film rozpocznie się 31 grudnia 2022 roku o godz. 21.45. Trwa 101 minut.

Po przerwie na noworoczny toast obejrzycie Jasona Stathama, Aubrey Plazę oraz Josha Hartnetta w najnowszym filmie Guya Ritchie “ Gra fortuny" .

To szpiegowski, świetne zrealizowany film. As wywiadu Orson Fortune (Jason Statham) wraz ze swoją doborową ekipą musi stawić czoła cynicznemu do szpiku kości handlarzowi bronią Gregowi Simmondsowi (Hugh Grant), który zamierza wprowadzić na czarny rynek najnowocześniejszą technologię masowego rażenia. Genialny plan Orsona wymaga namówienia do współpracy największego gwiazdora Hollywood Danny’ego Francesco, który poza ekranem nie pali się do ryzykownych misji.

Film trwa 114 minut.