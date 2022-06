Szklarska Poręba: Hotele i luksusowe apartamenty. Te projekty są w budowie (WIZUALIZACJE)

Horizon Hotel & Resort

Hotel Horizon jest na drugim etapie budowy. To nowoczesny i komfortowy obiekt, o 5-gwiazdkowym standardzie. Usytuowany w cichej okolicy karkonoskich krajobrazów, daje poczucie kameralności i spokoju. Jednocześnie bliskość ważnych arterii zapewnia świetną komunikację i umożliwia szybkie dotarcie do kluczowych atrakcji w okolicy. Idealny condohotel na wypad rodzinny czy wyjazd służbowy. Za inwestycję odpowiedzialna jest firma AKME - deweloper z ogromnym doświadczeniem na rynku nieruchomości - wielokrotnie nagradzany za wysoką jakość usług m.in.: Godłem Teraz Polska, Orłem Budownictwa, Dolnośląskim Certyfikatem Gospodarczym, nagrodą Gazele Biznesu oraz Certyfikatem Przedsiębiorstwa Fair Play.

Gdzie będzie znajdował się Horizon Hotel & Resort

Hôtels & Préférence

Oferta hotelu skierowana będzie zarówno do rodzin z dziećmi jak i klienta biznesowego. Dla najmłodszych pojawi się wiele udogodnień i atrakcji – pokój zabaw z animatorem, brodzik dziecięcy w części basenowej oraz zjeżdżalnia usytuowana przy zewnętrznym tarasie. Dla biznesu hotel oferuje sale konferencyjne przystosowane dla 500 osób. Duża restauracja, bar oraz klub nocny stworzą doskonałe warunki do organizacji integracji firmowych. Hotel Preference Szklarska Poręba powstaje w topowej lokalizacji w Szklarskiej Porębie, bardzo blisko stoku narciarskiego Ski Arena Szrenica. Za inwestycję odpowiedzialna jest Oak Property Sp. z o.o.

Gdzie będzie znajdował się Hôtels & Préférence?

Ostoja Parku Narodowego

Ostoja Parku Narodowego by Sun & Snow to wyjątkowa inwestycja w cichej i spokojnej otoczonej zielenią okolicy w Szklarskiej Porębie. Ostoja Parku Narodowego to świetny produkt inwestycyjno – wypoczynkowy, dający możliwość zarówno zarabiania na wynajmie apartamentu przez cały rok jak i sposobność wypoczynku wraz z rodziną czy znajomymi w komfortowych warunkach. Za inwestycję odpowiedzialna jest spółka Sun & Snow Sp. z o.o. jest największym w Polsce operatorem zarządzającym wynajmem apartamentów w miejscowościach wypoczynkowych oraz miastach i należy do grupy spółek Sun & Snow S.A.