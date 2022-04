Szklarska Poręba i Złoty Widok. Miejsce w sam raz na wielkanocny spacer w górach Paulina Gadomska

To prawdziwie złoty widok. Karkonosze i okolica prezentują się z tego miejsca niebywale. Warto odwiedzić to miejsce, a przy okazji zobaczyć Chybotek- jest formacją skalną składającą się z kilku większych granitowych głazów. Najwyżej położony głaz o średnicy 4 metrów możemy z łatwością rozkołysać - od tego efektu wzięła się nazwa tego miejsca; oraz wodospad Szklarki.

Szklarska Poręba to kurort górski, który co roku przyciąga tłumy turystów. Niezwykły klimat, piękne szlaki górskie, wodospady i formacje skalne zachęcają do wędrówek. Będąc w Szklarskiej Porębie warto pamiętać o Złotych Widokach. Krajobrazy są tutaj niebywałe!