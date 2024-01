Szlak na zamek Chojnik zamknięty, bo ktoś podpalił drzewo. Dorodny buk trzeba teraz wyciąć

Na pozór drobna sprawa, mogła zakończyć się dużym pożarem lasu, gdyby nie szybka interwencja strażaków.

Druhowie zostali wezwani do zaprószenia ognia we wnętrzu starego buka, rosnącego na szlaku turystycznym na Chojnik przez Zbójeckie Skały.

Jak informuje Karkonoski Park Narodowy, po konsultacjach ze strażakami, zapadła decyzja, że drzewo trzeba ściąć, by ugasić pożar wewnątrz pnia.

**Szlak czarny na Chojnik od skrzyżowania ze szlakiem czerwonym do Skalnego Grzyba pozostanie zamknięty do jutra (24.01) /b]

O zamku Chojnik czytaj tutaj