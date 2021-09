Szlakiem karkonoskich schronisk. Zachwyć się naleśnikami z jagodami i widokami w schronisku Szrenica

Schronisko na szczycie Szrenicy do dyspozycji turystów oddane zostało w 1922 roku. Początkowo był to drewniany budynek, który z roku na rok przechodził kolejne modernizacje. Borykało się ono jednak z wieloma trudnościami, jak choćby dowozem opału. Z tego też powodu często było ono zamknięte w okresach zimowych.

Odrodzenie to magiczne miejsce położone w samym sercu Karkonoszy

W latach 50-tych schronisko zostało przekazane pod zarząd PTTK. Obiekt niestety niszczał, co spowodowało jego zamknięcie w 1967 roku. Miał to być stan chwilowy- oczekiwano remontu, który znacznie się opóźniał. W 1972 roku w schronisku wybuchł pożar, który w 70% strawił dach budynku. W kolejnym roku rozpoczęto remont, który z krótkimi przerwami trwał do 1991 roku.

Od 1992 roku schronisko Szrenica działa nieprzerwanie i jest jednym z najpopularniejszych schronisk w Karkonoszach.

Schronisko Szrenica oferuje 90 miejsc noclegowych w pokojach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 9 osobowych. Turyści schronienie i nocleg znajdą tutaj przez cały rok.