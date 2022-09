Szpital w Jeleniej Górze otrzymał nowy sprzęt. Wsparcie wyniesie około 13 milionów złotych!

Jeleniogórski szpital otrzymał wsparcie rzeczowe od Wojewody Dolnośląskiego oraz od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Przekazanie sprzętu medycznego nastąpiło w zeszłym tygodniu w dniach 21-22 września. Szpital w Jeleniej Górze ma bardzo duże potrzeby związane z wymianą wyposażenia. Część sprzętu, na którym pracuje pochodzi sprzed 2000 roku. Większość łóżek na Oddziałach została zakupiona w latach 1990-1998.

Dla jeleniogórskiego szpitala było to ogromne przedsięwzięcie logistyczne. My jako szpital marzyliśmy o takim sprzęcie, a to marzenie nam się spełniło. Naprawdę jest to sprzęt bardzo wysokiej jakości.