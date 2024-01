Szpital w Jeleniej Górze przystąpił do programu "Dobry posiłek". Na talerzu ma być smacznie i zdrowo, by rodzina nie musiała dokarmiać

Co na śniadanie, obiad i kolację w WSCKJ?

Dobry posiłek w szpitalu - na czym polega program?

Program jest odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia na krytykę posiłków w szpitalach. Skarżą się na nie pacjenci i ich rodziny, publikując w mediach społecznościowych zdjęcia potraw. Widzimy na nich cieniutkie kromki chleba, plasterek wędliny i sera żółtego na śniadanie. Na obiad papka z ziemniaków i dwa kawałki mięsa w gulaszu. Z opisów wynikało, że dania są niesmaczne i nie można się nimi najeść.

Ministerstwo Zdrowia podjęło próbę zmiany tej sytuacji i uruchomiło we wrześniu program pilotażowy "Dobry posiłek w szpitalu". Placówki mogły się do niego same zgłaszać.