Szukała go policja. Wpadł podczas osiedlowej bójki!

Funkcjonariusze jeleniogórskiej policji udali się na jedną z ulic Jeleniej Góry. W środku dnia dwóch pijanych mężczyzn biło się, a następnie wsiadali do samochodu i nim jeździli.

- Kiedy policjanci pojawili się na miejscu zgłaszający wskazał mężczyznę, którego dotyczyła interwencja. Ten jednak na widok radiowozu rzucił się do ucieczki pieszo. Policjanci ruszyli za nim. Po chwili zatrzymali go kilka ulic dalej. Okazało się, że 39-letni mieszkaniec powiatu jeleniogórskiego uciekał przed radiowozem, gdyż wiedział, że jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat i 6 miesięcy- informuje podinsp. Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej komendy policji. - Od mężczyzny wyraźnie czuć było zapach alkoholu. W związku z tym, iż było zgłoszenie , że mężczyzna jeździł autem w takim stanie pobrano mu krew do badań. Na miejscu pojawiła się partnerka mężczyzny, która oświadczyła, że 39-latek zabrał kluczyki od jej auta i odjechał, wcześniej spożywając alkohol.