Szybowce latające nad Jeżowem Sudeckim i Jelenią Górą. Takie były niemieckie początki Góry Szybowcowej Paulina Gadomska

Spójrzcie na te niesamowite zdjęcia! Pierwotna nazwa tego miejsca to Góra Szubieniczna- to tutaj podobno odbywały się egzekucje. Góra Szybowcowa sławę zyskała dzięki stworzonej Szkole Szybowcowej w 1924 roku. Był to drugi taki ośrodek w ówczesnych Niemczech. Po wojnie, w marcu 1946 roku utworzono Aeroklub Jeleniogórski, który nie licząc przerwy w latach pięćdziesiątych działa do dziś.