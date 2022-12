Ta informacja przyda się wam po sylwestrze. W komisariatach w Jeleniej Górze są darmowe alkomaty. Sprawdźcie, czy możecie prowadzić auto

Alkomaty na komisariatach

Mieszkańcy Jeleniej Góry i turyści, którzy planują wsiąść za kierownicę, a mają wątpliwości co do swojego stanu trzeźwości, mogą to sami bezpłatnie sprawdzić.

Alkomaty znajdują się na komisariatach

w Jeleniej Górze,

Jeleniej Górze - Cieplicach,

Kowarach,

Karpaczu

Szklarskiej Porębie

Są w miejscu ogólnodostępnym i za darmo można z nich skorzystać.

Pamiętajmy, że nietrzeźwi kierowcy są poważnym zagrożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego i narażają się na poważne konsekwencje prawne.

- mówi aspirant Beata Sosulska-Baran z KMP w Jeleniej Górze.

Jak dodaje, wielu nietrzeźwych kierowców zatrzymywanych przez policję to osoby, które usiadły za kierownicę następnego dnia po wypiciu alkoholu. Większość z nich czuła się na tyle dobrze fizycznie, że zdecydowała się prowadzić auto, nie mając świadomości zagrożenia i łamania prawa.