Tak miała wyglądać Jelenia Góra na... wizualizacjach. Niektóre obiekty powstały, a inne projekty wylądowały w koszu Justyna Orlik

Jelenia Góra widziana na wizualizacjach to głównie galerie handlowe, sklepy, nowoczesne biurowce i hala sportowa, która już niebawem zostanie oddana do użytku. Zobaczcie, jak wyglądałoby nasze miasto, gdyby zrealizowano wszystkie projekty zgodnie z planem. Niektóre z nich trafiły do śmietnika, a inne powstały w nieco innej wersji niż zakładano.